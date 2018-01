Concours Trèves rend hommage Statut Vda

(ANSA) - AOSTE, 16 JAN - La 19e édition du concours "Abbé Trèves" rend hommage au Statut spécial de la Vallée d'Aoste, dont le 70e anniversaire est célébré en 2018. Le Statut spécial est en effet le thème du concours adressé aux jeunes valdôtains et organisé par la Section de la Vallée d'Aoste de l'Union internationale de la presse francophone, avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l'Assessorat régional de l'éducation et culture, de l'Université de la Vallée d'Aoste et du Centre d'études "Abbé Trèves".

Le concours veut encourager la découverte du monde du journalisme francophone ainsi que l'approfondissement de la connaissance de l'histoire, de la culture et de l'actualité de la Vallée d'Aoste. Il s'articule en deux volets concernant, le premier, les élèves de 3e des écoles moyennes et, le deuxième, les résidants en Vallée d'Aoste âgés de 18 à 30 ans. Les intéressés doivent adresser leur candidature écrite à la Section de la Vallée d'Aoste de l'UPF au plus tard le samedi 10 février 2018, délai de rigueur.

Les candidats du premier volet sont invités à écrire une interview ou un article en français de 2000 à 3000 caractères (espaces compris) sur les 70 ans du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, qui sera présenté au jury du concours lors d'un entretien qui aura lieu au mois de mars 2018; les candidats du deuxième volet passeront une épreuve consistant en la rédaction d'un article et en un entretien sur le thème du concours, qui se tiendra au mois de mars 2018. (ANSA).