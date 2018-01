Restano, strana nomina Contoz gruppo Uv

(ANSA) - AOSTA, 12 GEN - "Nella seduta del Consiglio Regionale di ieri l'Union Valdotaine ha presentato oltre al Capogruppo anche il neo Vice capogruppo, il Consigliere Paolo Contoz. Appare strano che tra tutti gli unionisti in consiglio si sia dovuto ricorrere all'eletto all'interno di un altro movimento, da poco avvicinatosi all'Uv per ricoprire il delicato ruolo di vice capo gruppo". Lo dichiara il consigliere regionale del Pnv Claudio Restano. "Altro fatto interessante - aggiunge - il ritorno dei franchi tiratori durante le elezioni del Presidente, del Vicepresidente del Consiglio e dell'Assessore alle Finanze. Sono infatti mancati due voti per il Presidente e Vicepresidente, e un voto all'Assessore. Ego Perron, Leonardo La Torre non sono più in Consiglio, Fosson e il sottoscritto sono in minoranza e non hanno partecipato al voto e, malgrado tutto, sono riapparsi i due soliti franchi tiratori, chi sono?".

(ANSA).