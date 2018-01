Rosset relatore ddl sistema previdenza

La prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" ha nominato il Consigliere Andrea Rosset (Uvp) relatore della proposta di legge che introduce nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei Consiglieri regionali. Il testo, che si compone di quattro articoli, è stato depositato il 29 dicembre 2017 dall'allora Presidente del Consiglio Rosset, in qualità di coordinatore del tavolo di lavoro composto dall'Ufficio di Presidenza e dai Capigruppo consiliari e istituito a seguito dell'ordine del giorno approvato il 23 novembre 2017 dall'Assemblea regionale che impegnava a presentare entro il 31 dicembre una legge di revisione del sistema dell'Istituto del Vitalizio.

L'iniziativa legislativa si propone di sopprimere, per i Consiglieri regionali eletti a decorrere dalla 15a Legislatura, il sistema previdenziale previsto dalla legge regionale 28/1999 e di introdurre la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare; inoltre, disciplina la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dei nominativi e degli importi percepiti dai Consiglieri a titolo di prestazioni previdenziali o di assegno vitalizio.