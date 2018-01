No a ricorso contro Finanziaria Stato

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha respinto (19 voti contrari e 13 a favore) una risoluzione della minoranza che intendeva "impegnare il Governo regionale a ricorrere nelle sedi opportune contro la legge nazionale che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nelle parti che limitano pesantemente le prerogative della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Ad illustrare l'iniziativa in aula è stato Elso Gerandin (Misto): "Il bilancio regionale è stato approvato senza prevedere l'accantonamento di 100 milioni, salvo poi ritrovarsi, la Giunta, a fine dicembre a limitare le autorizzazioni di spesa nella misura di oltre 99 milioni di euro per il 2018. E' censurabile e inaffidabile il comportamento del Presidente della Regione nel millantare cifre che si sono rivelate infondate e il cui congelamento sta, tra l'altro, paralizzando l'azione degli Enti locali, ai quali i 10 milioni di euro promessi non esistono più, e mettendo in gravi difficoltà i soggetti beneficiari di misure ricomprese nella legge di stabilità regionale (cantieri forestali, contributi a consorzi, indennità contro le gelate primaverili, bon chauffage, investimenti aziende, politiche abitative, interventi contro rischio idrogeologico, trasferimenti all'Usl)".

Per Albert Chatrian (Alpe) "la Giunta regionale, volendo a tutti costi approvare il bilancio regionale prima della finanziaria dello Stato che conteneva l'emendamento, ha voluto fare un ragionamento di forza, pur a fronte della mancanza di un accordo con lo Stato, mettendo a rischio la credibilità della nostra Regione". Pierluigi Marquis (Ac-Stella alpina-Pnv) ha osservato che "il problema dei 144 milioni di euro ha ritmato l'intero anno finanziario: il contributo richiesto alla Valle d'Aosta è iniquo e sproporzionato alle capacità della Valle, ma bisogna intervenire definendo un accordo con lo Stato, altrimenti si prendono in giro i valdostani, sono state create un sacco di aspettative alle aziende e ai cittadini che ora non possono essere soddisfatte".

Secondo Augusto Rollandin (Uv) "per il 2018 nel bilancio regionale sono stati messi 94 milioni di accantonamento in quanto erano già stati previsti nel 2017: le risorse quindi ci sono e non si capisce dove è scritto che siano dovuti i 144 milioni, quando la sentenza sella Corte costituzionale n. 77 dice che 'il contributo cesserà di essere dovuto in ogni caso nel 2017'. Sono sicuro che sul 2018 non ci saranno ulteriori impegni e non si vedono le conseguenze invocate dalla minoranza". Infine il presidente della regione, Laurent Viérin, ha affermato che "sia la risoluzione sia gli interventi denotano incoerenze politiche e di contenuto: oggi l'opposizione chiede di tutelarci nei confronti di Roma e il mese scorso voleva rimandare l'approvazione del bilancio regionale per farlo redigere dal Parlamento. Se il bilancio regionale approvato a dicembre fosse davvero farlocco, non avrebbe senso impugnare quello dello Stato. La confusione che l'opposizione sta creando tra i cittadini non è reale, perché le priorità individuate nel bilancio verranno portate avanti, non si è trattato di millantare prodezze. Non vogliamo fare populismo, allarmando i cittadini sulla mancanza di risorse. Pur restando una certa preoccupazione, ci sono buone possibilità per chiudere la partita al più presto, visto che il tavolo di lavoro sta procedendo".