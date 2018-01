Minoranza accusa, è un bilancio farlocco

Un bilancio "farlocco" e "non attendibile". E' il giudizio unanime di Alpe, Stella alpina, Ac-Pnv e gruppo Misto che hanno presentato le loro critiche in una conferenza stampa. "Dai documenti emerge - ha spiegato Elso Gerandin (Misto) - come calano le risorse per gli Enti locali, ma anche come non ci siano fondi per gli eventi calamitosi, per i lavoratori forestali, per i consorzi, per i danni da maltempo, per il bon de chauffage, per la ricerca industriale, per i lavoratori svantaggiati, per la manutenzione delle strade e soprattutto per i trasferimenti all'Usl". "Non accettiamo - ha aggiunto - questa non volontà di trasparenza, il Governo fa solo proclami". Per Albert Chatrian (Alpe) "si conferma un bluff di una maggioranza allo sbando e sempre più debole, sul bilancio ci hanno raccontato delle falsità e poi troveranno degli escamotage per venirne fuori". Pierluigi Marquis (Stella alpina) ha ribadito che "la maggioranza nasconde la verità, il bilancio è stato fatto con risorse non disponibili, si lavora nella confusione ai danni della comunità". Infine Claudio Restano (Pnv), ha detto che con questo bilancio "sono stati messi in crisi tutti i settori strategici dell'economia valdostana, è stata un scelta non certo favorevole al futuro della Valle d'Aosta".