Ipotesi transiti gratis GSB per S.Orso

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Transiti gratuiti nel tunnel del Gran San Bernardo durante il periodo della Fiera di Sant'Orso: è la proposta avanzata dalla Giunta regionale alla Sitrasb per compensare il disagio e i mancati introiti durante la chiusura della struttura a seguito del cedimento di una parte della volta. "E' un'idea su cui stiamo lavorando - ha detto il presidente della Regione, Laurent Viérin, rispondendo in aula ad un'interrogazione del gruppo Alpe - agendo in collaborazione con l'associazione degli albergatori". "E' un'ottima soluzione - ha detto Patrizia Morelli (Alpe) - ma solo le buone intenzioni non bastano e ci vogliono i fatti". (ANSA).