Farcoz, appel à la responsabilité

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Le nouveau Président du Conseil Joël Farcoz, dans son discours d'investiture, a lancé un appel aux Conseillers en demandant de faire en sorte que ces derniers mois de Législature soient le portrait d'une classe politique à l'écoute, loyale, responsable, respectueuse et solidaire.

En rappelant qu'en 2018 il y aura les célébrations du 70e anniversaire du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, il a affirmé que l'Autonomie ''représente un modèle actif et responsable du système démocratique et qu'il faut continuer de la valoriser par des actions communes, en donnant aux valeurs et aux principes un prolongement tangible dans la vie des citoyennes et des citoyens valdôtains''.

''Cette tangibilité - a-t-il dit - est typique de la civilisation valdôtaine, concrète comme la montagne, espace de vie des Valdôtains: un espace qui doit être nécessairement gouverné avec la vision des gens qui y vivent et qui sont quotidiennement appelés à réaliser le juste équilibre entre les exigences de développement et la nécessité de sauvegarder un environnement à la fois complexe et fragile''.

