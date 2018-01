Aeroporto, nel 2020 pronta aerostazione

Inizieranno nel 2019 e saranno completati nel 2020 i lavori per l'aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex di Aosta. Lo ha detto l'assessore regionale al turismo e trasporti, Aurelio Marquerettaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Alberto Bertin (Misto). Nel 2017 i passeggeri sono stati 1.673 per il volo commerciale e 2.265 per il volo locale. "E' stata confermata la destinazione della struttura - ha aggiunto - ed è iniziata la revisione del progetto". "Dal 2004 - ha replicato Bertin - è un bagno di sangue, un'emorragia di denaro pubblico, è necessaria una exit strategy da questa follia. Ci sono pochi passeggeri e costi elevati, vengono spesi per l'aeroporto 3,5 milioni di euro all'anno".