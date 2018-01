Opposizione, no risorse ddl impianti fune

"Cominciamo a toccare con mano gli effetti della sconsideratezza e dell'improvvisazione di cui ha dato prova la maggioranza regionale approvando un bilancio privo di certezze finanziarie". Lo sostengono i gruppi consiliari Alpe, Area civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée e Misto al termine della riunione della quarta Commissione consiliare che doveva esprimere un parere sul disegno di legge che contiene interventi regionali a sostegno degli impianti a fune. "Il disegno di legge in questione dovrà essere ritirato - spiegano i consiglieri dei gruppi di opposizione -, perché, come riferito oggi dall'Assessore Marguerettaz, è totalmente sprovvisto della necessaria copertura finanziaria. Come già avvenuto per la discussione sul bilancio, la maggioranza avanza proposte che si rivelano poi prive di un reale fondamento, perché mancanti delle risorse adeguate per sostenerle". Alpe, Area civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée e Misto stigmatizzano "questo comportamento totalmente irresponsabile che mina fortemente la credibilità della Valle d'Aosta".