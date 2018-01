Corte conti, esposto M5s su Tpl

(ANSA) - AOSTA, 9 GEN - Quanto emerso durante una riunione della quarta commissione, in cui sono stati auditi alcuni sindacalisti della Uil in merito al licenziamento di alcuni dipendenti della Svap, "è inaudito e sconcertante: tra i dipendenti mandati a casa c'è una mamma disabile, che è stata licenziata nonostante fosse iscritta alle categorie protette. Un fatto che lascia davvero senza parole. Proprio alla luce di questo, è stato depositato un secondo esposto alla Corte dei conti, in cui viene specificata la richiesta di danno erariale in quanto sono stati erogati contemporaneamente contributi in cassa integrazione e periodi di lavoro straordinario". Lo scrive il consigliere Roberto Cognetta (M5S) in una nota, sottolineando che i rappresentanti della Uil hanno spiegato "la questione della procedura di licenziamento di 10 dipendenti avanzata dalla Svap nel 2016 nonostante la società avesse avuto, a fine 2015, una proroga di 5 anni dell'appalto del trasporto pubblico locale e un allungamento della vita degli autobus. Parliamo di un regalo complessivo di circa 75 milioni di euro alle 3 ditte che si occupano di trasporto pubblico locale, sul quale io stesso ho presentato un esposto alla Corte dei conti a luglio 2016". "Cosa significa 'fare sistema' per chi ci governa? È davvero un modo per sostenere le aziende locali o, forse, è soltanto una scusa per regalare soldi a qualcuno sulle spalle di tutti i valdostani?" si domanda Cognetta. (ANSA).