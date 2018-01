Cognetta, rincaro A5 ingiusto

(ANSA) - AOSTA, 3 GEN - "La società Rav ha applicato un aumento ingiusto, ingiustificato e racconta falsità mascherando la realtà". Lo afferma in una nota il consigliere del M5s Roberto Cognetta, intervenendo sul rincaro della tariffa della tratta autostradale Aosta Ovest-Monte Bianco. "La Rav ha appena introdotto un aumento del 52,69% della tariffa autostradale che graverà pesantemente sui bilanci familiari e delle aziende che usufruiscono del servizio", spiega. "Come è possibile giustificare un incremento del 52,69%, ossia il 50,93% in più rispetto all'inflazione dello stesso periodo che corrisponderebbe allo 1,76%?", afferma ancora l'esponente del M5s. (ANSA).