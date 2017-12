Rosset, réalisé travail profitable

''Au sein du Bureau de la Présidence nous avons réalisé un travail profitable et toujours marqué par l'attention au territoire, aux besoins des citoyens et au fonctionnement efficace du système administratif'' a souligné le président du Conseil de la Vallée Andrea Rosset dans son intervention lors de la Conférence de presse de fin d'anné. Et de continuer: ''Notre objectif, dans chaque projet, a été de construire un réseau, tant au niveau local qu'à celui international dans le contexte de la francophonie. En effet, non seulement nous avons attesté la participation de la Vallée d'Aoste au sein d'Assemblées d'envergure mondiale, mais sous avons eu le privilège d'assister à la naissance du Conseil des Jeunes Valdôtains, une simulation organisée par les jeunes pour les jeunes, qui a été l'occasion, pendant cinq jours, de débattre de sujets d'intérêt commun''. Et de conclure: ''Le Conseil de la Vallée a ainsi confirmé sa vocation dans la valorisation des jeunes générations et leur formation internationale. En effet, il est important de mettre l'enthousiasme, l'intelligence et les compétences de la jeunesse au service de la démocratie: c'est un service qui, en perspective, sera utile à toute la communauté''.