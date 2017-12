Regione, depositato ddl su vitalizi

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - "Ottemperando ad un ordine del giorno approvato a novembre, oggi ho depositato una proposta di legge in materia di vitalizi". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Andrea Rosset, durante la conferenza stampa di fine anno.

L'iniziativa legislativa prevede la soppressione del sistema previdenziale dei Consiglieri regionali eletti dalla prossima Legislatura e introduce la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare; inoltre viene disciplinata la pubblicazione, sul sito internet del Consiglio, dei nominativi e degli importi percepiti dai Consiglieri a titolo di prestazioni previdenziali o di assegno vitalizio. "La proposta, da me sottoscritta in qualità di coordinatore del tavolo di lavoro istituito ad hoc e composto dai Capigruppo consiliari e dell'Ufficio di Presidenza, è il frutto di un ampio e articolato confronto - ha aggiunto Rosset - che ha visto la partecipazione e il contributo di tutti i gruppi consiliari, ad eccezione del M5S". (ANSA).