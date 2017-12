Consiglio Valle, 2017 anno turbolento

La turbolenza politico-istituzionale ha influito sul numero delle sedute del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con 10 riunioni straordinarie a fronte delle 55 ordinarie, ma non ha turbato la produzione normativa, che ha registrato un numero di leggi approvate di poco inferiore a quello del 2016 (22 contro 26). E' quanto emerge dal Rapporto di fine anno dell'assemblea valdostana, illustrato dal presidente Andrea Rosset.

Risulta in netta diminuzione, invece, l'attività politica di controllo e di indirizzo con quasi 400 oggetti trattati - tra risoluzioni, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze - contro gli oltre 600 dell'anno scorso. Tra gli argomenti più trattati, il sistema delle società partecipate, l'agricoltura e la zootecnia regionali, il Casinò di Saint-Vincent, il lavoro, lo sviluppo economico, il sociale, la cultura e gli Enti locali. Sono inoltre state approvate tre leggi statutarie, due delle quali hanno modificato la norma in materia di elezione del Consiglio regionale e introdotto, in via sperimentale, la procedura di scrutinio centralizzato dei voti, con la finalità, da una parte, di garantire maggiore stabilità ai governi regionali e, dall'altra, di assicurare una migliore segretezza del voto; la terza ha adeguato gli strumenti di democrazia diretta alle nuove tecnologie, collocando così la Valle d'Aosta in una posizione di eccellenza per quanto riguarda gli strumenti di democrazia diretta. "Sul fronte dei costi della politica - ha detto Rosset - vorrei segnalare che il 2017 è stato il secondo anno di applicazione dell'autoriduzione delle indennità dei consiglieri: facoltà che è stata esercitata da tutti i consiglieri per circa il 10% producendo economie per oltre 400 mila euro che sono state destinate per 355 mila euro al fondo per il contrasto alla povertà e per 50 mila euro alle Regioni colpite dal terremoto".