Capodanno, Orchestra Kazakhstan ad Aosta

L'Orchestra Sinfonica del Kazakhstan di Pavlodar si esibirà lunedì primo gennaio, alle 11, al Teatro Splendor di Aosta per il Concerto di Capodanno, tradizionale appuntamento con la grande musica classica che è promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. "Anche questa undicesima edizione, oltre ad incentivare lo scambio culturale ospitando ogni volta musicisti di nazioni diverse, avrà una connotazione benefica: il ricavato sarà, infatti, devoluto all'Associazione Diapsi in difesa degli ammalati psichici della Valle d'Aosta", si legge in una nota.

L'Orchestra Sinfonica del Kazakhstan di Pavlodar sotto la bacchetta di uno straordinario direttore come l'islandese Gudni Emilsson e impreziosita dalla partecipazione del soprano Sung Hee Park, si esibirà in un programma che spazierà dai grandi compositori del passato (Rossini, Mozart, Dvoák, Gounod, Brahms, Offenbach) fino a convergere nel gran finale con il tradizionale rituale dei valzer di Strauss.