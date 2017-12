Compte à rebours pour Parlement Jeunesse

Compte à rebours pour la 68e session du Parlement Jeunesse du Québec à laquelle participeront pour la première fois deux Valdôtains, Eloïse Villaz et Federico Borre, en représentation du Conseil de la Vallée. La simulation non partisane de travaux parlementaires aura lieu à l'Assemblée nationale de Québec du 26 au 30 décembre et rassemblera une centaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans.

''Je suis sûr que Eloïse et Federico représenteront au mieux notre Vallée d'Aoste - dit le Président du Conseil, Andrea Rosset -. Ils auront l'occasion de vivre une expérience de concertation et de brassage en même temps que de faire exercice de vie parlementaire et de gestion des différences, en utilisant la langue française et en valorisant ainsi notre francophonie''.

Eloïse Villaz, 21 ans, résidante à Morgex, est étudiante en troisième année de sciences politiques-droit à l'Institut d'études politiques de Paris-campus de Nancy, actuellement en Erasmus à l'Université de Innsbruck. Federico Borre, 19 ans, résidant à Sarre, est étudiant en première année des relations internationales à l'Université de Genève.