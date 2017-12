Consiglio diviso su manovra finanziaria

Un 'bilancio di investimenti per lo sviluppo della Valle d'Aosta' contro un 'bilancio elettorale e fasullo': su queste due opposte valutazioni si è sviluppato oggi il dibattito in Consiglio Valle sulla manovra finanziaria della Regione Valle d'Aosta e sui documenti finanziari (già approvati ieri). Pesanti critiche sono state avanzate da Roberto Cognetta (M5s): "Un bilancio che ha numeri fasulli non si può approvare e nemmeno emendare e per questo motivo non ho presentato emendamenti". Secondo l'esponente del M5s "le politiche degli ultimi anni non hanno creato sviluppo e questo ci ha portato alla debacle, oggi la Valle d'Aosta mostra il suo vero volto e, dal punto di vista economico, è a pezzi". Una posizione di segno opposto è stata espressa da Nello Fabbri, capogruppo dell'Uvp: "Il nostro bilancio si fa interprete e cerca di supportare una fase nuova, in cui si intravvedono segnali di ripresa; non è un bilancio elettoralistico, ma vuole affrontare tutte le difficoltà che abbiamo affrontato in questi anni e tutti gli assi strategici sono stati presi in considerazione". "Si buttano i pochi soldi che ci rimangono senza essere sicuri di averli", ha detto Andrea Padovani, esponente di Altra Vda e iscritto nel gruppo Misto, lamentando eccessivi "finanziamenti a pioggia".

"Sarei stato più contento se ci fossero state delle risposte alla mia generazione", ha aggiunto Padovani. Augusto Rollandin (Union Valdotaione) ha parlato invece del progetto politico dell'attuale maggioranza e del programma "che va molto al di là di questa legislatura e guarda allo sviluppo di questa regione nei prossimi anni". "Il bilancio è una risposta al programma che abbiamo presentato - ha aggiunto Rollandin - c'è un aumento delle disponibilità finanziarie non per distribuire agli uni e agli altri, ma per fare degli investimenti specifici".

Per Alberto Bertin (Gruppo Misto) "si sta facendo una discussione virtuale di un bilancio virtuale, è la mancanza di risorse a portarci a fare una discussione virtuale". Riguardo al tema dei rapporti finanziari con lo Stato, Bertin ha evidenziato che "la questione dei 144 milioni è stata sottovalutata". Mauro Baccega, assessore alle opere pubbliche e capogruppo di Epav ha detto: "Abbiamo dovuto costruire in pochi mesi, due per la precisione, un bilancio, sostenuto da un Defr che questa maggioranza ha strategicamente costruito sulla base di un programma di governo che questa maggioranza ha voluto portare avanti: il risultato è un bilancio concreto che ha la forza di risorse proprie, risorse statali e risorse che arrivano dall'Europa". Per Paolo Cretier (Pd-Sinistra Vda) la manovra "pone le basi di uno sviluppo sostenibile, non è esaustivo ma pone le basi per risollevare la regione, se poi bisognerà rimodulare gli interventi lo faremo". Elso Gerandin, esponente di Mouv' e capogruppo del Gruppo Misto, ha spiegato il motivo per cui l'opposizione non ha partecipato alla discussione generale: "ci siamo ritenuti non coinvolti in questo bilancio e riteniamo che questo bilancio non sia attendibile". "Per la Valle d'Aosta è momento di grande difficoltà, siamo a un bivio, - ha aggiunto Gerandin - l'autonomia è messa in dubbio e di autonomia si può morire nel momento in cui non si hanno più i soldi: la Valle d'Aosta è stata la grande assente dei tavoli in cui si sono discussi gli accordi". Sui rapporti con Roma, Antonio Fosson, capogruppo Ac, Pnv e Sa ha evidenziato che "alla base di questo bilancio c'è una situazione difficile, è in crisi il rapporto tra la Valle d'Aosta e lo Stato, sicuramente lo Stato non ha mantenuto i suoi impegni". Secondo Fosson "negli ultimi 8 anni Rollandin ha gestito personalmente i rapporti con Roma e la sintesi è che abbiamo il 40 per cento dei soldi in meno". Il capogruppo di minoranza ha "riconosciuto che il presidente della Regione Viérin ha fatto tutto il possibile, ma interviene in una situazione disastrosa".

Infine Albert Chatrian (Alpe): ""Avete cercato di aumentare i muri non accettando nulla delle nostre proposte, la comunità valdostana è a diverse marce, ci sono zone più ricche che possono essere d'aiuto alle altre. Occorre cercare di creare posti di lavoro, rilanciare l'economia fragile e aiutare di più dal punto di vista pubblico". Riguardo alla sanità, ha aggiunto Chatrian, "non è sufficiente aggiungere 10 milioni" ma "è il momento del coraggio, per garantire una protezione sanitaria omogenea su tutto il territorio valdostano: non devono esistere zone di serie a e zone di serie b".

L'Assemblea ha quindi approvato, con 21 voti a favore e 13 contrari le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale. Sulle disposizioni collegate alla legge di stabilità sono stati approvati 6 emendamenti della seconda Commissione e 1 depositato dai gruppi di minoranza come subemendato in accordo con la maggioranza.