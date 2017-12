Testolin, bilancio crescita e risposta

"E' un bilancio di crescita e di risposta in molti se non in tutti gli ambiti di intervento. Su di esso pesa però l'incertezza e l'aleatorietà dei trasferimenti statali odierni e futuri, quindi delle risorse spendibili". Lo ha detto Renzo Testolin (Uv), presidente della seconda commissione e relatore delle leggi di bilancio della Regione Valle d'Aosta, presentando in aula il documento contabile.

"Questo è l'ultimo bilancio - ha aggiunto - della 14/a legislatura. Negli ultimi cinque anni il percorso per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse è stato tortuoso: prima i vincoli di uno stringente Patto di stabilità, con conseguenze castranti per la crescita e i servizi, poi periodi di criticità di cassa per il trasferimento dei fondi da parte dello Stato.

Anni in cui si è proceduto alla razionalizzazione della spesa e all'efficientamento dei servizi". La capacità di spesa per la Regione - come previsto dal bilancio pluriennale - ammonta a 1,2 mld per il 2018, a 1,167 mld per il 2019 e a 1,212 per il 2020.