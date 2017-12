Regione, Consiglio Valle approva Defr

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato - con 21 voti a favore e 12 contrari - il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2018-2020. Il Defr è un "atto di programmazione previsto dal decreto legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" e "rappresenta il primo strumento di relazione tra la programmazione finanziaria e la programmazione gestionale dell'ente".

E' articolato in tre sezioni: la prima presenta sinteticamente il contesto economico e finanziario e delinea le priorità sulle quali concentrare lo sviluppo della programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020 (dieci gli obiettivi prioritari: sviluppo sostenibile, imprese e lavoro; sanità, benessere e inclusione sociale; rilancio dei rapporti istituzionali tra Regione, Enti locali; scuola, formazione e università; agricoltura; turismo e impianti sciistici; edilizia, con particolare riferimento agli investimenti nella sicurezza degli edifici pubblici, con priorità a quelli scolastici; trasporto pubblico locale, ferrovia e aeroporto; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, volano per uno sviluppo turistico dell'intero territorio regionale; prevenzione del rischio, tutela e valorizzazione dell'ambiente); la seconda delinea il quadro tendenziale della finanza pubblica regionale; e la terza sezione traccia le linee di indirizzo agli altri soggetti del sistema pubblico regionale (società partecipate ed enti strumentali) nonché gli indirizzi alle società in house direttamente controllate.