Alpe e Mouv' promuovono Forum Autonomie

Per porre le basi di un riscatto collettivo Alpe e Mouv' promuovono e organizzano nei prossimi mesi 'Forum de l'Autonomie'. L'iniziativa sarà presentata a gennaio in una conferenza stampa. "Il 19 dicembre è la data simbolica scelta - si legge in una nota - per esprimere la nostra comune volontà di costruire insieme il futuro della Valle d'Aosta. Il 19 dicembre 1943 a Chivasso si è vissuto, con la celebre Dichiarazione, uno dei momenti più importanti della storia contemporanea della Valle d'Aosta e delle Alpi occidentali e non è dunque un caso se in questa data così densa di significato, a distanza di 74 anni, poniamo le basi di un progetto che non è solo un progetto politico ma anche un progetto di rinascita economica, sociale e culturale della nostra "patria comune'". "Oggi più che mai la Valle d'Aosta - proseguono - è una 'patria comune', una comunità costituita da donne e uomini delle più diverse origini, culture e sensibilità che devono trovare una nuova unità nel rispetto delle differenze. Per questo motivo dobbiamo trovare ispirazione nei valori fondativi dell'Autonomia della nostra Regione, un'Autonomia che deve essere un modello di libertà, di partecipazione attiva al bene comune, di responsabilità e di senso del dovere, di onestà e di competenza".

Ac-Stella alpina-Pnv, piena disponibilità - "Per quanto riguarda la proposta del Forum delle Autonomie lanciata da Alpe e Mouv, il nostro gruppo dà la sua piena disponibilità perchè l'area che rappresentiamo è autonomista dalla nascita. Lo spirito autonomista non lo si acquista ne lo si impone, lo si ha". E' quanto dichiara Claudio Restano, consigliere regionale di Area Civica-Stella alpina-Pour Notre Vallée. "Noi siamo per un autonomia politica e finanziaria da Roma - aggiunge - ma soprattutto per un'autonomia che renda i valdostani indipendenti dall'amministrazione regionale e dai politici di turno. Non possiamo rimproverare i palazzi romani di esercitare una politica accentratrice e poi fare come e peggio di loro".