Coronavirus: valdostano morto a Ivrea

E' morto all'ospedale di Ivrea Costantino Soudaz, di 69 anni, pensionato originario della zona di Pont-Saint-Martin. Da alcuni anni era residente a Mercenasco.

Era ricoverato da alcuni giorni a causa del Coronavirus.

Ingegnere elettrico, ex insegnante, era molto noto in bassa valle dove era stato assessore ai lavori pubblici a Pont-Saint-Martin e consigliere comunale a Pontboset. "Ospedale da giovedì. Non ho più febbre. Cura per respirazione. Moralmente sto molto bene e sono ben supportato" aveva scritto due settimane fa su facebook. (ANSA).