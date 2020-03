Coronavirus:centrodestra,c'è chi trama per occupare poltrone

"In Valle d'Aosta la situazione è drammatica, ma c'è chi trama per occupare nuove poltrone. Anziché interpellare tecnici dalle comprovate capacità e professionalità per contribuire a risolvere l'attuale gravissima emergenza, proponendo la nomina di un commissario straordinario regionale di alto profilo, i movimenti di Alliance Valdotaine e Stella Alpina hanno optato per impegnarsi per acquisire un parere utile a mettere in piedi una nuova Giunta, nonostante per gli approfondimenti del caso si sia già attivata a livello istituzionale la Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta". Lo scrivono, in una nota, i coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain. "Dispiace constatare, quindi, che coloro che da una parte invocano condivisione per il bene della Valle d'Aosta e un cambio di marcia nella gestione dell'emergenza, dimenticandosi di detenere a tutt'oggi la maggioranza nel Governo regionale e la presidenza delle due commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed economica, dall'altra si agitano per cercare di occupare il più in fretta possibile nuovi posti apicali, in un momento in cui la nostra comunità è così gravemente ferita e provata.Se è vero che al peggio non c'è mai fine, riteniamo che questa volta ci sia però qualcuno che ha toccato il fondo" concludono.