Coronavirus: nuova micro Morgex sarà struttura 'polmone' per anziani

La nuova microcomunità di Morgex, ultimata ma non ancora aperta, sarà utilizzata come 'polmone' per fare fronte all'emergenza riguardante la diffusione del contagio Covid-19 nelle residenze per anziani della regione. E' quanto emerso oggi in un incontro tra la Giunta regionale e i rappresentanti degli enti locali valdostani.

La struttura della Valdigne ha una disponibilità di 44 posti.

"Cercheremo la strada più breve e semplice per arredarla e per aprirla - spiega l'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega - poi i tecnici dovranno stabilire come collocarvi le persone e quali tipologie di utenti".