Forte di Bard, online mostre e iniziative

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Il Forte di Bard porta l'arte a casa attraverso i suoi canali di comunicazione online. Al pubblico saranno offerti video pillole d'arte, schede informative e filmati inediti dedicati al territorio. "In questi giorni di emergenza sanitaria - si legge in una nota - l'Associazione Forte di Bard sta veicolando attraverso i propri profili social i contenuti delle mostre allestite nelle sue sale. Un palinsesto culturale fatto di video pillole d'arte, dedicate ad alcune delle opere della mostra Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso, e di schede informative, legate alle immagini delle mostre fotografiche Wildlife Photographer of the Year, PhotoANSA e On assignment, una vita selvaggia".

"L'intenzione è quella di offrire una proposta culturale virtuale - spiega il direttore del Forte di Bard, Maria Cristina Ronc - che sia occasione di approfondimento dell'offerta espositiva attuale del Forte, che non è ora possibile fruire. A questo si aggiunge un'ulteriore iniziativa sempre sui nostri canali social, che abbiamo chiamato #ancheiosonoforte, in cui invitiamo gli utenti a raccontare e a condividere, in questo difficile momento di emergenza, storie e racconti della loro vita quotidiana in cui, come una fortezza, hanno dovuto mostrare forza e coraggio. Un modo per restare connessi e creare una rete di condivisione e di solidarietà".

"E' importante in questo momento di chiusura di tutte le attività - aggiunge la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery - mantenere accesi più canali di comunicazione con le persone a casa. Lo facciamo con video, fotografie, filmati che diventano così occasioni di svago e cultura. In parallelo ai contenuti sulle mostre, pubblichiamo sulla pagina Facebook anche video inediti dedicati ai 15 Comuni della Bassa Valle d'Aosta che hanno aderito lo scorso anno al Progetto Territorio".

