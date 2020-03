Coronavirus: gdf Aosta riconsegna libri a studenti

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Per consentire agli alunni dell'Istituzione Scolastica Saint-Roch di Aosta di riavere il proprio materiale didattico per proseguire gli studi da casa, diverse pattuglie della guardia di finanza del gruppo Aosta hanno organizzato un servizio di riconsegna di quanto lasciato dai ragazzi sui banchi di scuola dopo la repentina chiusura delle classi. Il tutto, precisano le fiamme gialle, avviene "direttamente presso i domicili delle famiglie e in piena osservanza delle vigenti norme di sicurezza".

La finanza ha inoltre donato all'azienda Usl della Valle d'Aosta di Aosta materiale sanitario in dotazione alle due stazioni del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e di Entreves, tra cui camici in Tnt, camici bianchi, calzari, visiere protettive e guanti in lattice.

Per l'ingresso nella caserma Luboz, che è stata sanificata come le altre strutture delle fiamme gialle sul territorio regionale, è stata poi disposta la misurazione della temperatura con termometro a infrarossi. (ANSA).