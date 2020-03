Coronavirus: quinta commissione chiede nomina commissario

"Tenuto conto che l'evolversi della situazione epidemiologica in Valle d'Aosta mostra una diffusione particolarmente intensa e grave" la quinta Commissione consiliare 'Servizi sociali' chiede la nomina di "Commissario straordinario". La richiesta è contenuta in un documento inviato oggi al presidente della Regione Renzo Testolin e all'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega. La nuova figura dovrebbe occuparsi del "coordinamento di tutte le parti che intervengono nella gestione di questa emergenza (Protezione civile, Azienda USL, Assessorato, associazioni, fondazioni, volontari…) oltre che l'attivazione, in collaborazione con l'Azienda USL e la Protezione civile, di ogni possibile canale alternativo a quelli già in essere per l'approvvigionamento di mascherine e dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e per gli operatori dell'assistenza agli anziani, considerando anche la possibilità della produzione in loco".

La commissione chiede poi di definire quanto prima un Piano di reclutamento e di assunzione degli specializzandi, per potenziare il numero di risorse umane del sistema sanitario regionale.Inoltre sollecita "misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per potenziare la rete assistenziale sul territorio" e un piano di reclutamento di personale sanitario per affrontare l'emergenza sul territorio e per incrementare il numero degli operatori socio-sanitari che, a fronte del dilagare dell'epidemia, si sta rivelando insufficiente. Attenzione anche su una rete di protezione alle "persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari".

La quinta Commissione chiede infine di "estendere alle forze dell'ordine, compresa la polizia locale, il campionamento con i tamponi ai soggetti potenzialmente contagiati o contagiosi al pari del personale sanitario, così come richiesto anche dai sindacati di categoria e come è stato effettuato in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, nonché a considerare la situazione di rischio delle imprese di onoranze funebri, in relazione alla disponibilità di dispositivi di protezione e ai tamponi".