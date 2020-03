Coronavirus: dopo stop arrivato kit per nuovi tamponi

Dopo lo stop di ieri a causa della carenza di materiale, è ripresa questa mattina l'attività del laboratorio analisi dell'Usl della Valle d'Aosta per eseguire i tamponi sui pazienti sospetti di aver contratto il coronavirus Covid-19. Lo conferma il direttore della struttura complessa Analisi cliniche, Massimo Di Benedetto. "Questa mattina ci è arrivato un kit di estrazione - spiega - con 90 test . Sono già in corso gli esami di 30 campioni. La priorità è rivolta alle urgenze ospedaliere. Nei prossimi giorni ci attendiamo altri kit per poter compiere tutti gli esami".