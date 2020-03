Coronavirus: 28 morti e 401 contagiati in Valle d'Aosta

Sono 28 - 24 uomini e quattro donne - i morti a causa del coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta (ieri erano 20). I casi positivi sono sempre 401. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi. Tra i contagiati ci sono 75 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (24 in Rianimazione) mentre gli altri 326 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono due. Infine sono 2.204 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.