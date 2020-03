Coronavirus: infettivologo, contagi? Vediamo punta iceberg

(ANSA) - AOSTA, 24 MAR - Una stima del numero del possibile numero di contagiati in Valle d'Aosta? "Ci sono tante persone magari che non hanno fatto il tampone e che sono isolate magari sul territorio. Noi vediamo la punta dell'iceberg, ma anche i tamponi che sono stati eseguiti controllano solo una parte". Lo ha detto all'ANSA Alberto Catania, responsabile della Struttura Semplice Malattie Infettive dell'Usl della Valle d'Aosta. "Poi - ha aggiunto - c'è tutto il sommerso dell'infezione che resta magari nascosta e che si manifesta magari successivamente.

Certamente la popolazione della Valle d'Aosta ha una densità inferiore a quella lombarda, veneta o emiliana, quindi a nostro favore c'è questo".

Il picco dell'epidemia di coronavirus in Valle d'Aosta, sottolinea Catania, "potrebbe arrivare prima della fine del mese. Perché c'è il picco a Piacenza in questo momento, che è appena spostato rispetto alla partenza epidemica che si è poi allargata nelle regioni circostanti. Quindi entro la fine del mese si potrebbe concludere il momento clou, diciamo, indicativamente. Poi è chiaro che non abbiamo previsioni matematiche. Sono indicazioni solo di statistica, di possibilità di diffusione del virus". (ANSA).