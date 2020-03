Coronavirus: all'Univda 83 lauree a distanza

(ANSA) - AOSTA, 24 MAR - Sono 83 gli aspiranti dottori dell'Università della Valle d'Aosta che a partire da domani discuteranno le loro tesi tramite una piattaforma online. I primi, alle 9, saranno i 10 candidati del corso di laurea di Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Nel pomeriggio si proseguirà con i 5 laureandi del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa. Le sessioni di laurea si concluderanno il 7 aprile.

I laureandi esporranno il proprio elaborato di fronte alla commissione di laurea collegata in modalità telematica. Amici, familiari e parenti potranno assistere alla seduta di laurea sul web da casa.

"Univda è impegnata al massimo per garantire a tutti gli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo, comprese le sedute di laurea. Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità e alla competenza dei docenti e dei colleghi dei servizi informatici dell'Ateneo che stanno lavorando con grande dedizione", ha spiegato la rettrice Mariagrazia Monaci. (ANSA).