Coronavirus: 2 positivi in strutture anziani ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 23 MAR - Sono due gli anziani positivi al Covid-19 ospiti nelle strutture assistenziali di Aosta. Il primo, poi ricoverato in ospedale, si trovava nell'istituto J.B.Festaz. Qui altri due assistiti sono stati sottoposti al test, di cui si attende il risultato, e messi in isolamento.

L'altro caso positivo è stato rilevato nell'ospizio Père Laurent ed è ora in quarantena. Nelle microcomunità comunali del capoluogo - secondo quanto riferito dal sindaco Fulvio Centoz - al momento non risultano contagiati. Due casi sono stati invece registrati tra gli utenti del servizio di assistenza domiciliare. "A cascata - spiega Centoz - stiamo facendo delle verifiche sugli operatori e sugli altri utenti con cui essi hanno avuto contatti". (ANSA).