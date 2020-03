Coronavirus: 354 casi positivi in Valle d'Aosta

Sono 354 i casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'Unità di crisi nel bollettino diffuso alle 13. Tra i contagiati ci sono 82 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (18 in Rianimazione) mentre gli altri 272 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 2.406 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica. I tamponi in attesa di risultato sono 181 (ne sono stati eseguiti 934). (ANSA).