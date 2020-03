Malore mentre passeggia con cane, morto sopra Issogne

Un uomo di 60 anni è morto a seguito di un malore mentre passeggiava con il cane in un sentiero sopra Issogne. L'allarme è scattato ieri sera quando è stato segnalato il mancato rientro. Sono stati mobilitati vigili del fuoco, carabinieri e 118, per un totale di una trentina di soccorritori. La vittima si trovava lungo il sentiero numero 4.

Il decesso è stato provocato da un infarto. "In questa fase di emergenza - fanno sapere le autorità - è necessario che la gente resti a casa perchè eventi come quello della notte scorsa coinvolgono un grande numero di operatori che invece devono essere dedicati alla gestione dell'emergenza coronavirus sul territorio".