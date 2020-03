Coronavirus: code di mezz'ora in supermercati Aosta

Lunghe code si sono formate oggi fuori dai principali ipermercati e supermercati di Aosta e dintorni, dopo l'annuncio di possibili restrizioni riguardanti l'orario di apertura dei magazzini da parte del governo.

Complici i contigentamenti degli ingressi per far fronte all'emergenza coronavirus, i tempi di attesa arrivano anche a mezz'ora. Al Gros Cidac, a metà pomeriggio, il tempo di attesa per poter entrare è di decine di minuti. La fila di carrelli al piano superiore segue il perimetro del parcheggio, con gli ultimi che si ritrovano quasi all'altezza dell'ingresso. A quello inferiore la coda inizia fin dalla rampa che collega i due livelli e che dovrebbe essere dedicata perlopiù al passaggio delle auto. Per avvisare della presenza dei clienti sono stati sistemati dei cartelli scritti a mano. Alcuni attendono qualche minuto in fila ma poi telefonano: "Tornero' domattina presto".

Code sono segnalate anche nei supermercati Conad e Carrefour.