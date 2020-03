Coronavirus: Cc in bar stazione Aosta, via i non viaggiatori

Intervento dei carabinieri del gruppo Aosta stamane al bar della stazione ferroviaria del capoluogo regionale. I militari hanno allontanato le persone e i clienti che non sono risultati essere viaggiatori di passaggio.

In base al Dpcm dell'11 marzo scorso i "posti di ristoro" all'interno delle stazioni possono rimanere aperti. Tuttavia - è questa l'interpretazione delle forze dell'ordine - possono fruirne soltanto coloro che sono in possesso di biglietto del treno (e a condizione del rispetto del metro di distanza interpersonale). Bar come quello della stazione ferroviaria aostana, uno dei pochi ancora aperti nella regione alpina, rischiano quindi di diventare un punto di riferimento per alcuni 'furbetti': di qui l'intervento dei carabinieri, scattato dopo segnalazioni su un 'via vai' di persone. Nei confronti del gestore non è scattato alcun provvedimento.