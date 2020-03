Coronavirus: Vda, pronto disegno di legge da 5,7 milioni

Prevede uno stanziamento di 5,7 milioni di euro il pacchetto di interventi contenuto nel disegno di legge dal titolo "Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". la proposta è stata elaborata dal Governo regionale. Dei 5,7 milioni, due milioni sono riservati all'erogazione del trattamento di integrazione salariale (per le imprese che hanno un numero di dipendenti pari o inferiore alle dieci unità) e altri 3,7 milioni sono destinati alle Confidi per costituire un fondo della durata di 48 mesi presso i Confidi volto a "sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi)". Il testo sarà domani esaminato dalla seconda commissione del Consiglio Valle.