Coronavirus: sconforto imprenditore turismo, perso speranze

"Nella vita sono sempre stato ottimista ma in questo momento credo di aver perso entusiasmo e fede in tutto quello che ho lottato e creduto. Ho bisogno di capire cosa mi aspetta e se c'è una soluzione per poter tenere in piedi ciò che ho in questo momento. La situazione è davvero grave". E' lo sfogo di un imprenditore della zona del Monte Rosa (bar-ristorante sulle piste da sci) a seguito dell'emergenza coronavirus che ha portato alla chiusura degli impianti di risalita e di conseguenza della stagione turistica.

"In questo momento mi sono messo in autoisolamento - aggiunge - per proteggere la salute dei miei figli e non solo. Purtroppo stando da solo continuo a pensare come farò ad affrontare questa situazione, oserei dire drammatica per quanto riguarda il lato economico. Avendo chiuso cosi presto ho seri problemi nell'arrivare ad affrontare i prossimi mesi fino a nuova apertura. In questa zona purtroppo la stagione invernale è la stagione più importante ed in estate (se apriremo) non aiuterà molto il bilancio. Quindi mi domando come faccio a pagare l'affitto da marzo in poi? Tra poco dovrò pagare gli ultimi stipendi, le ultime forniture. Non so come farò".