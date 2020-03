Coronavirus: sale a cinque numero morti in Valle d'Aosta

Sale a cinque il numero di vittime per coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. La notte scorsa è morto Lorenzo Repetto, di 64 anni, farmacista di Saint-Vincent, che era ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Aosta. Secondo quanto si è appreso l'uomo aveva lievi patologie pregresse. La quinta vittima è un novantottenne morto due giorni fa ma di cui si è scoperta solo da poco la positività. Anche lui era ricoverato all'ospedale di Aosta. Non ci sono invece ancora i risultati del tampone su una novantaquattrenne, morta anche lei da alcuni giorni, che è un caso sospetto. Il numero dei decessi - secondo quanto si è appreso - potrebbe aumentare nelle prossime ore a causa delle gravi condizioni in cui versano alcuni pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini.