Coronavirus: primo morto in casa ad Aosta

Primo decesso in casa per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: si tratta di un anziano di Aosta che è morto la notte scorsa ed aveva patologie pregresse. Da registrare - secondo quanto appreso dall'ANSA - anche la morte di un altro paziente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, sempre per il coronavirus, mentre sono in corso gli accertamenti sul decesso di altri due pazienti ospedalizzati. La donna di 94 anni deceduta nei giorni scorsi è invece risultata negativa.