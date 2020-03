Coronavirus: in tre giocano a calcio al campetto, denuncia

Tre ragazzi sono stati sorpresi dai carabinieri a giocare a pallone in un campetto di Verrès. All'unico maggiorenne del gruppo (gli altri due sono di poco minorenni) sarà contestato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, come previsto dal decreto 'Io resto a casa': l'attività sportiva è sì consentita, ma nel rispetto della distanza di almeno un metro e non in tre persone. I fatti martedì 17 marzo, in pieno giorno. Per lo stesso reato i carabinieri hanno inoltre denunciato quattro ventenni sorpresi senza giustificato motivo sulla stessa auto a Saint-Vincent, verso le 21.