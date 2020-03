Coronavirus: Cogne acciai speciali riaprirà il 25 marzo

A partire da mercoledì 25 marzo riaprirà lo stabilimento della Cogne acciai speciali di Aosta, dopo la sanificazione dei luoghi di lavoro concordata tra sindacati e azienda. In base a una prima bozza di calendario, che è in fase di definizione in queste ore, lunedì e martedì si svolgeranno le verifiche delle rappresentanze sindacali sulle operazioni svolte. Da mercoledì 25 marzo - secondo quanto si è appreso da fonti sindacali - inizierà il progressivo avvio dei reparti partendo dalle aree a freddo. Nella settimana successiva, dal 30 marzo, riaprirà l'acciaieria. Il personale sarà tenuto al rispetto delle precauzioni di sicurezza contro il contagio da coronavirus previste dalle normative nazionali. In questo senso saranno predisposte specifiche modalità organizzative, tra cui appositi gazebo che sostituiranno gli spogliatoi.