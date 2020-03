Coronavirus: terzo morto in Vda, due decessi sospetti

Terzo morto in Valle d'Aosta a causa del coronavirus Covid-19. Il decesso è avvenuto la notte scorsa l'ospedale Parini di Aosta. Si tratta di un paziente valdostano che era risultato positivo. Lo ha appreso l'ANSA. Inoltre sono in corso gli esami sui tamponi effettuati su due pazienti, un uomo e una donna, ultranovantenni, anche loro residenti in Valle d'Aosta, deceduti nelle ultime ore (erano ricoverati in ospedale) e per i quali si sospetta il contagio. I parenti di entrambi sono in "isolamento volontario" in attesa degli esiti dei test.