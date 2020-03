Coronavirus: non cala crescita contagi in Vda, ora sono 177

Sono saliti a 177 i casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato il bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 18. Tra i contagiati - a cui vanno aggiunti tre pazienti deceduti - ci sono 68 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (dieci in Rianimazione) mentre gli altri 109 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 1.738 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. I tamponi in attesa di risultato sono 185.