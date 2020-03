Coronavirus: guardia di finanza Aosta chiude erboristeria

Il gruppo Aosta della guardia di finanza ha disposto la chiusura di una erboristeria che, in base ai rilievi dei militari, non poteva restare aperta. Il 'codice attività' - hanno rilevato le fiamme gialle - non era infatti tra quelli presenti negli ultimi decreti del governo per arginare l'emergenza coronavirus. Per il titolare dell'attività è scattata la denuncia per violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 17 marzo.

L'attività della guardia di finanza, oltre alla verifica degli spostamenti delle persone fisiche condotta insieme alle altre forze dell'ordine e anche in montagna con l’ausilio del Sagf, riguarda anche la correttezza dei prezzi, per evitare speculazioni su beni come generi alimentari, mascherine e gel igienizzanti. In questo senso, le fiamme gialle non hanno riscontrato ad oggi particolari criticità in Valle d'Aosta.