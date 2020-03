Coronavirus: Doveri, tamponi a tutti? rischio ingolfamento

"Il nostro laboratorio analisi è molto efficiente, ma non può moltiplicare i numeri per mille: tutta questa richiesta di fare tamponi a tutti tende a ingolfare la struttura sanitaria". Lo spiega Giulio Doveri, primario di medicina interna, uno dei responsabili del nuovo reparto Covid dell'Ospedale Parini di Aosta, che da domani mattina potrà contare su 101 letti. "Noi abbiamo la necessità - aggiunge - di differenziare attraverso i tamponi tra i sintomatici che arrivano in ospedale quelli Covid da quelli non Covid: questa è la vera priorità". Secondo Doveri "sarebbe bello fare i tamponi a tutta la Valle d'Aosta, ma dal punto di vista della sicurezza servirebbe a poco perché i tamponi sulle persone asintomatiche sono poco significativi, il tampone negativo è certo solo nelle persone sintomatiche".