Finaosta: Alliance valdotaine, verifiche su nomina Giachino

(ANSA) - AOSTA, 17 MAR - "Nella consapevolezza che nell'emergenza attuale le priorità siano altre, in riferimento alla nomina di Paolo Giachino a direttore generale di Finaosta, il gruppo Alliance Valdôtaine, memore anche della mozione di sfiducia votata dal Consiglio regionale nel 2016, ritiene che vadano fatte le opportune verifiche in merito alla regolarità e all'opportunità di tale nomina, come peraltro già richiesto dagli assessori di Av". E' quanto si legge in una nota diffusa da Alliance valdotaine in merito alla nomina di Paolo Giachino a direttore generale di Finaosta. (ANSA).