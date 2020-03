Coronavirus: Uv alza voce, politica taccia e lavori su crisi

"In questa situazione la politica dovrebbe tacere e lavorare, senza riempire la stampa di comunicati e dichiarazioni che sono quanto di più lontano ci sia dalle necessità dei Valdostani in questo momento. Questo silenzio, per chi ha l'intelligenza di capirlo, non significa certo che la politica non stia lavorando, ma solo che qualcuno,a differenza di altri, ha una sensibilità diversa rispetto a quello che sia da comunicare e quello che la gente vuole sentire oggi": Lo scrive, in una nota, l'Union valdotaine, in merito alla situazione politica e all'emergenza Coronavirus, aggiungendo: "Le dichiarazioni di alcuni movimenti od esponenti politici degli ultimi giorni sono quantomeno fuori luogo ed estemporanee, il fatto di mettere in discussione una nomina tecnica fatta da Finaosta, peraltro fatta sulla base di un bando e dall'analisi di curricula professionali indiscutibili, è veramente deplorevole nel momento storico che viviamo".