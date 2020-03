Coronavirus: turista con Suv a Courmayeur, due denunce in 24 ore

Sorpreso in auto a Courmayeur due giorni di seguito senza giustificato motivo, un uomo di Milano di 39 anni è stato denunciato due volte nel fine settimana per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Nella prima occasione è stato fermato sabato a bordo di un suv. Ai carabinieri ha spiegato che stava andando a prendere la figlia dell'amico che era in auto con lui. Dopo la verifica della sua affermazione, è scattata però la contravvenzione. La sera del giorno seguente è stato controllato ancora, sempre mentre viaggiava sul suo Suv. Ai militari ha detto di essere uscito di casa per andare ad acquistare dei farmaci, accorgendosi però in un secondo momento che non gli servivano più. E' quindi scattata una seconda denuncia in procura.