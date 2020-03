Coronavirus: picco tra week-end e inizio prossima settimana

In Valle d'Aosta il picco dei casi positivi al Coronavirus è previsto tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Lo ha precisato il coordinatore sanitario dell'emergenza coronavirus in valle d'Aosta, Luca Montagnani, a margine della conferenza per fare il punto sulla situazione. Lo stesso Montagnani pochi giorni fa aveva previsto circa 300 contagiati nella regione alpina.