Coronavirus: non si arresta aumento casi positivi in Vda

Continua l'aumento dei casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: il bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 13.30 segnala 134 contagiati (più i due pazienti deceduti) di cui 42 sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (sei in Rianimazione) mentre gli altri 92 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 1.398 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. I tamponi finora eseguiti sono 309, quelli in attesa di risultato sono 89.